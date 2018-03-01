10:41 01.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Досрочные выборы увеличат политическую нестабильность в Украине, – Мингарелли

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что политическая нестабильность в Украине может поставить крест на важных реформах, стартовавших несколько лет назад.

Досрочные выборы увеличат политическую нестабильность в Украине, – Мингарелли

Об этом он заявил на 14-й инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Dragon Capital.

По словам главы ведомства, совсем скоро через 14 месяцев Украину ждут выборы, возможно они будут досрочными.

Мингарелли утверждает, что такой сценарий увеличивает политическую нестабильность и это является угрозой для крайне важных реформ, которые стартовали несколько месяцев назад.

От этого могут пострадать и пенсионная реформа, и реформа медицины. Поэтому правительство не должно позволить политической нестабильности остановить эти реформы, это крайне важно для будущего Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", начало кампании по досрочным парламентским выборам могут парализовать страну на год. Такая идея в период вооруженной агрессии является вредной.


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