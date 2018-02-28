Супрун призвала подростков не подкатывать джинсы на морозе

В своем посте руководитель Минздрава сообщила, что открывать участки кожи, в частности подкачивая джинсы в холодную погоду не рекомендуется. Паскольку, такие "модные" подвороты могут призвести к обморожению и вызывать воспаление нервов, мышц, суставов. К слову, в дальнейшем это может спровоцировать хронические заболевания.

"Не рискуйте собой ради хорошего вида. Вы красивы, когда здоровы!", – написала она.

При этом Супрун отмечает, что при минусовой температуре воздуха важно не вспотеть - это очень опасно. Поэтому лучше надевать несколько более легких свитеров, а не один очень теплый, чтобы была возможность снять один из них, если станет жарко.

Также в такую погоду стоит избегать обуви, которая может промокнуть и металлических украшений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", морозная погода с сильными снегопадами в течение последних дней охватила Европу.