Стало известно, какое новое название будет у Македонии

Отмечается, что новые варианты названия представил Премьер-министр Македонии Зоран Заев. Предложения являются следующими: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).
По мнению Заева, Греция будет довольна любым из предложенных вариантов.
В данный момент Афины блокируют евроатлантические устремления македонцев, так как, по мнению греков, Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции.
Решение этого спора даст толчок перспективам Македонии вступлению в Европейский Союз и НАТО.
Добавим, что в Греции соседнюю страну называют исключительно Скопье или Бывшая югославская Республика Македония.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о проведении референдума о смене названия страны. По словам Заева сейчас проходят переговоры с греческой стороной, весь процесс будет прозрачным и сам референдум будет находится под надзором иностранных наблюдателей, обе стороны очень аккуратно подойдут к вопросу смены названия страны.