02:00 28.02.2018 | Политика | Новости
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Стало известно, какое новое название будет у Македонии

В Македонии выбрали четыре варианта названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией. Об этом сообщает Reuters.

Стало известно, какое новое название будет у Македонии

Отмечается, что новые варианты названия представил Премьер-министр Македонии Зоран Заев. Предложения являются следующими: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).

По мнению Заева, Греция будет довольна любым из предложенных вариантов.

В данный момент Афины блокируют евроатлантические устремления македонцев, так как, по мнению греков, Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции.

Решение этого спора даст толчок перспективам Македонии вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Добавим, что в Греции соседнюю страну называют исключительно Скопье или Бывшая югославская Республика Македония.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о проведении референдума о смене названия страны. По словам Заева сейчас проходят переговоры с греческой стороной, весь процесс будет прозрачным и сам референдум будет находится под надзором иностранных наблюдателей, обе стороны очень аккуратно подойдут к вопросу смены названия страны.


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