Путин заявил, что не возражает против миротворцев на Донбассе, но договариваться надо не с ним

Но договариваться об этом надо с непризнанными республиками Донбасса. Об этом в среду, 28 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, заявил президент России Владимир Путин.

При этом российский президент заявил, что Украина должна пойти к боевикам и с ними договариваться. Но этого никто не хочет делать, - заявил Путин, добавив, что сейчас предлагается распространить миротворческую миссию на всю территорию Донбасса, тогда как первоначально речь шла о том, чтобы обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ, находящихся на линии соприкосновения.

По словам российского президента, в одном из телефонных разговоров с ним канцлер Германии Ангела Меркель предложила, чтобы миротворцы были на границе России с Украиной.

Я ответил, да, ты наверное права. Пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ, то есть обеспечивать безопасность. Мы на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно, - заявил глава российского государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что миротворческая миссия Организации объединенных наций должна быть вооружена. При этом ее мандат должен распространяться на всю оккупированной территории Донбасса, - отметил он.