13:15 28.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100187532:Polishuk

Профильный комитет рекомендовал депутатам принять законопроект об Антикоррупционном суде

Профильный комитет в среду, 28 февраля, принял решение рекомендовать Верховной Раде закон об Антикоррупционном суд за основу.

Профильный комитет рекомендовал депутатам принять законопроект об Антикоррупционном суде

Об этом с трибуны парламента на пленарном заседании объявил глава Верховной Рады Андрей Парубий. При этом он отметил, что теперь депутаты, как и планировали, смогут уже в четверг начать рассмотрение законопроекту.

Напомним, 27 февраля Верховная рада Украины включила законопроект об антикоррупционном суде в недельную повестку дня.

Как сообщал УРА-Информ, законопроект об антикоррупционном суде президент Петр Порошенко внес в парламент в конце декабря 2017 года. Позже в Раде были зарегистрированы еще четыре альтернативных законопроектов от представителей разных фракций и групп. В последний четверг седьмой сессии ВР в зале даже не хватило голосов для включения в повестку дня этих документов.


Поделиться
Читайте также:
 
Из-за непогоды в Одесской области закрыли более 400 школ Органическое производство в Украине - ВИДЕО ВР приняла закон о поддержке паралимпийского движения В Одессе на ходу взорвался троллейбус с пассажирами – ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив