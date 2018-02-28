Профильный комитет рекомендовал депутатам принять законопроект об Антикоррупционном суде

Об этом с трибуны парламента на пленарном заседании объявил глава Верховной Рады Андрей Парубий. При этом он отметил, что теперь депутаты, как и планировали, смогут уже в четверг начать рассмотрение законопроекту.

Напомним, 27 февраля Верховная рада Украины включила законопроект об антикоррупционном суде в недельную повестку дня.

Как сообщал УРА-Информ, законопроект об антикоррупционном суде президент Петр Порошенко внес в парламент в конце декабря 2017 года. Позже в Раде были зарегистрированы еще четыре альтернативных законопроектов от представителей разных фракций и групп. В последний четверг седьмой сессии ВР в зале даже не хватило голосов для включения в повестку дня этих документов.