18:54 28.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины считает выдворение Саакашвили законным

Реадмиссия третьего президента Грузии, а также лидера украинской партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Польшу прошла без каких-либо нарушений и в рамках закона нашей страны. 

Президент Украины считает выдворение Саакашвили законным

Об этом заявил президент Петр Порошенко заявил сегодня, 28 февраля, на пресс-конференции.

По его словам, процесс реадмиссии был проведен юридически безупречно с точки зрения украинского законодательства, и с точки зрения международных обязательств Украины, и с точки зрения верховенства права.

Вообщем-то, если бы этот процесс был незаконен – Польша бы его не приняла, считает президент. Кроме того, на этот процесс была бы другая реакция международной общественности.

"Я не думаю, что сейчас он является счастливым человеком, но это его проблемы и его дело", - добавил глава украинского государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-грузинского президента  Михаила Саакашвили, которого депортировали и лишили украинского граждансва в пятницу, 16 февраля, застали в аэропорту Мюнхена представители СМИ. 


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