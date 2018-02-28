14:29 28.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство усилило соцзащиту пострадавших на Майдане

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании, 28 февраля, одобрил усиление социальной защиты пострадавших в ходе событий на Майдане в 2013-2014 г. Об этом сообщается на сайте правительства.

Правительство усилило соцзащиту пострадавших на Майдане

Соответствующий документ был разработан для выполнения закона, который внес изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и определил статус "пострадавший участник Революции Достоинства".

Как утверждает министр социальной политики Андрей Рева, для выполнения этой нормы уже подготовлен проект постановления, который утверждает порядок установления такого статуса и порядок выдачи удостоверений и нагрудных знаков.

Таким образом, лица, которые во время участия в массовых акциях протеста получили телесные повреждения, но они не привели к инвалидности, смогут получить статус пострадавшего участника, что будет способствовать их социальной защите.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступает за использование казахского языка в качестве основного в работе местного правительства и парламента. Такое заявление он сделал во время встречи с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым.


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