Порошенко заявил о реорганизации управления ВСУ на востоке Украины

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в среду, 28 февраля, на тему "Вызовы-2018".

Как утверждает Порошенко, сейчас для страны очень важно принятие закона о восстановлении государственного суверенитета на оккупированной части Донбасса. При этом он заявил, что уже в ближайшее время в соответствии с его требованиями готов провести реорганизацию управления подразделениями ВС Украины на востоке.

Стоит напомнить, что Верховная Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во вторник, 27 февраля, по телефону переговорил со своим коллегой из Республики Беларусь Александром Лукашенко.