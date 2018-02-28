19:34 28.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко не собирается на выборы в Раду

Глава украинского государства Петр Порошенко не будет принимать участие в парламентских выборах. Об этом он заявил сегодня, 28 февраля, на пресс-конференции "Вызовы-2018".

Порошенко не собирается на выборы в Раду

Отметим, что президент не собирается принимать участие в выборах в ВР, однако это не помешает ему продолжить переговоры между политическими силами для повышения эффективности их работы.

Поэтому, вопрос политических союзовсверхважный на данном этапе. В частности, это поможет укрепить отношения правительства и коалиции, а также повысить эффективности работы как парламенте, так и коалиции, считает действующей лидер страны. При этом Порошенко добавил, что сейчас у него есть только один союзник - это украинский народ.

"Я не буду выдвиженцем политических партий, хотя я не исключаю, что, если будет принято соответствующее решение, то обращаться за поддержкой - это уже будет другое дело", - сказал Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду.


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