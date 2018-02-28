Польша посетит Израиль из-за скандального закона об ИНП

Отмечается, что принятый сенатом Польши закон об ИНП, вызвал беспрецедентный дипломатический скандал и призывает еврейское государство отозвать посла Израиля в Варшаве.

В заявлении израильского МИД говорится, что польскую команду возглавит заместитель министра иностранных дел Бартош Чичкочи. В свою очередь израильскую сторону возглавит глава МИД Юваль Ротем.

Главной целью переговоров является, сохранение исторической правды и предотвращение вреда свободы исследований и выражений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что переговоры будут началом попытки найти выход из ситуации, которая, по моему мнению, была неправильно понята некоторыми людьми за рубежом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Польша замораживать закон об Институте национальной памяти не будет. Министерство юстиции спраны опровергло, ранее появившуюся информацию.