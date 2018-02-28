08:39 28.02.2018 | Политика | Новости
100187503:nastya

Польша посетит Израиль из-за скандального закона об ИНП

Польская делегация сегодня, 28 февраля, отправится в Израиль, чтобы обговорить с еврейским государством спорный закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Израиля.

Польша посетит Израиль из-за скандального закона об ИНП

Отмечается, что принятый сенатом Польши закон об ИНП, вызвал беспрецедентный дипломатический скандал и призывает еврейское государство отозвать посла Израиля в Варшаве.

В заявлении израильского МИД говорится, что польскую команду возглавит заместитель министра иностранных дел Бартош Чичкочи. В свою очередь израильскую сторону возглавит глава МИД Юваль Ротем.

Главной целью переговоров является, сохранение исторической правды и предотвращение вреда свободы исследований и выражений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что переговоры будут началом попытки найти выход из ситуации, которая, по моему мнению, была неправильно понята некоторыми людьми за рубежом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Польша замораживать закон об Институте национальной памяти не будет. Министерство юстиции спраны опровергло, ранее появившуюся информацию.


Поделиться
Читайте также:
 
Македонцы протестуют против переименования страны Боевики более четырех часов обстреливали Светлодарск, ранен один военнослужащий - ВИДЕО Первый министр Шотландии отказывается подписывать законопроект о Brexit Финляндия призывает ЕС принять участие в миротворческих миссиях в Украине
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив