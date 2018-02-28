17:53 28.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100187556:labazovych

Петр Порошенко анонсировал возвращение в Украину двух заложников

В течение 2-3 марта в Украину вернут двух заложников, которые незаконно содержатся в России. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции Вызовы-2018 в среду, 28 февраля.

Петр Порошенко анонсировал возвращение в Украину двух заложников

Как утверждает глава государства, заложники вернутся к себе домой уже в ближайшие время, в случае если все пойдет по плану и ничего не сорвется. При этом Порошенко заявил, что сейчас этот вопрос находится в него на самом высоком приоритете.

"Двух людей, которые сейчас содержатся в России, на основании переговоров, которые были проведены, планирую, что нам удастся вернуть до конца недели, может, даже в пятницу", - пояснил Порошенко собственную оговорку.

Кстати, в России также решения принимаются на самом высоком уровне по каждому заложнику. 

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", на Донбассе произойдет реорганизация управления Вооруженными силами Украины в рамках закона о реинтеграции, отметил Порошенко. 


Поделиться
Читайте также:
 
Супрун призвала подростков не подкатывать джинсы на морозе В столицу Италии не будут пускать дизельные автомобили Порошенко заявил о реорганизации управления ВСУ на востоке Украины В мире призывают усилить контроль за рынком криптовалют - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив