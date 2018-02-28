Петр Порошенко анонсировал возвращение в Украину двух заложников

Как утверждает глава государства, заложники вернутся к себе домой уже в ближайшие время, в случае если все пойдет по плану и ничего не сорвется. При этом Порошенко заявил, что сейчас этот вопрос находится в него на самом высоком приоритете.

"Двух людей, которые сейчас содержатся в России, на основании переговоров, которые были проведены, планирую, что нам удастся вернуть до конца недели, может, даже в пятницу", - пояснил Порошенко собственную оговорку.

Кстати, в России также решения принимаются на самом высоком уровне по каждому заложнику.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", на Донбассе произойдет реорганизация управления Вооруженными силами Украины в рамках закона о реинтеграции, отметил Порошенко.