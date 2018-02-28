14:54 28.02.2018 | Политика | Новости
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Обнародован первый проект соглашения по Brexit

На сайте Еврокомисии обнародовал первый проект соглашения между Европейским союзом и Соединенным Королевством.

Обнародован первый проект соглашения по Brexit

Об этом сообщает Associated Press.

Как отметил еврокомиссар Мишель Барнье, что 120-страничный документ, который подлежит обсуждению и, вероятно, значительно изменится, определяет прогресс, достигнутый сторонами и станет основой окончательного соглашения по Brexit.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что не собирается подписывать законопроект о процедуре выхода из страны ЕС. По ее словам, она не намерена подписывать то, что подрывает весь фундамент децентрализации. 


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