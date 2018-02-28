Обнародован первый проект соглашения по Brexit

Об этом сообщает Associated Press.

Как отметил еврокомиссар Мишель Барнье, что 120-страничный документ, который подлежит обсуждению и, вероятно, значительно изменится, определяет прогресс, достигнутый сторонами и станет основой окончательного соглашения по Brexit.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что не собирается подписывать законопроект о процедуре выхода из страны ЕС. По ее словам, она не намерена подписывать то, что подрывает весь фундамент децентрализации.