13:55 28.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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КСУ принял решение относительно языкового закона "Кивалова-Колесниченко"

57 депутатов обратились с ходатайством признать закон неконституционным

КСУ принял решение относительно языкового закона

Конституционный суд Украины в среду, 28 февраля, на пленарном заседании Большой палаты принял решение по конституционности закона Украины "Об основах государственной языковой политики".

Разъяснить закон № 2-р/2018 по делу просили 57 народных депутатов Украины. Об этом говорится в постановлении суда. Вместе с тем в постановлении не указано, какое именно решение было вынесен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, закон "Об основах государственной языковой политики" № 5029-VI (неофициально известный как " Закон Колесниченко-Кивалова" по фамилиям его авторов) был принят Верховной радой Украины 5 июня 2012 года в первом чтении 234 голосами "за" и 3 июля 2012 года - во втором чтении 248 депутатскими карточками.

8 августа того года закон был подписан Виктором Януковичем. Законом устанавливалось, что государственным языком является украинский язык, но и существенно было расширено использование региональных языков, если количество носителей этих языков не менее 10% от населения определенного региона, а в отдельных случаях и меньше 10%.


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