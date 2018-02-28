Финляндия призывает ЕС принять участие в миротворческих миссиях в Украине

Власти страны предлагают не сужать количество стран, способных помочь Украине. Об этом во вторник, 27 февраля, заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинисто.

Как сообщает Reuters, цитируя слова министра, идеи маркировки некоторых стран Евросоюза как более приемлемые, чем другие, должны быть отвергнуты.

Финляндия поддерживает отчет, подготовленный бывшим генеральным секретарем НАТО Андресом Фога Рассмусеном, в котором он предложил ООН рассмотреть вопрос о поддержке Украины в разрешении кризиса с помощью предоставления ей около 20 тысяч солдат странами, не входящими в НАТО.

Вместе с тем Ниинисто отметил, что еще рано говорить что-либо о количестве таких войск, однако Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария и Ирландия сами не смогут собрать все войска, необходимые для такого рода операций.

Нам нужно больше стран, - пояснила он, добавив, что в докладе перечислены страны, которые Россия воспринимает как дружественные. Операция потребует одобрения как России, так и Украины, и не дал комментариев о том, сколько войск Финляндия будет готова предоставить, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Финляндии Саули Ниинисте на Мюнхенской конференции сообщил, что Если будут достигнуты договоренности о проведении в Украине миротворческой операции под эгидой Организации объединенных наций, Финляндия готова принять в ней участие. Речь идет об одной из самых серьезных проблем в Европе, поэтому, если будет даже небольшая возможность решить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса.