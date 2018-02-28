08:15 28.02.2018 | Политика | Новости
100187499:Polishuk

Финляндия призывает ЕС принять участие в миротворческих миссиях в Украине

Финляндия поддерживает предложенную миротворческую миссию Соединенных Штатов Америки на востоке Украины.

Финляндия призывает ЕС принять участие в миротворческих миссиях в Украине

Власти страны предлагают не сужать количество стран, способных помочь Украине. Об этом во вторник, 27 февраля, заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинисто.

Как сообщает Reuters, цитируя слова министра, идеи маркировки некоторых стран Евросоюза как более приемлемые, чем другие, должны быть отвергнуты.

Финляндия поддерживает отчет, подготовленный бывшим генеральным секретарем НАТО Андресом Фога Рассмусеном, в котором он предложил ООН рассмотреть вопрос о поддержке Украины в разрешении кризиса с помощью предоставления ей около 20 тысяч солдат странами, не входящими в НАТО.

Вместе с тем Ниинисто отметил, что еще рано говорить что-либо о количестве таких войск, однако Финляндия, Швеция, Австрия, Швейцария и Ирландия сами не смогут собрать все войска, необходимые для такого рода операций.

Нам нужно больше стран, - пояснила он, добавив, что в докладе перечислены страны, которые Россия воспринимает как дружественные. Операция потребует одобрения как России, так и Украины, и не дал комментариев о том, сколько войск Финляндия будет готова предоставить, - заверил министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Финляндии Саули Ниинисте на Мюнхенской конференции сообщил, что Если будут достигнуты договоренности о проведении в Украине миротворческой операции под эгидой Организации объединенных наций, Финляндия готова принять в ней участие. Речь идет об одной из самых серьезных проблем в Европе, поэтому, если будет даже небольшая возможность решить кризис, Финляндия должна принять участие в урегулировании этого кризиса.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко назначил Головатого и Лемака судьями КСУ В Киеве умер легенда мировой авиации летчик-испытатель Юрий Курлин В Папуа - Новой Гвинее произошло новое землетрясение В Донецкой области из-за непогоды обесточены 22 населенных пункта
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив