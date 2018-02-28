09:15 28.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в среду рассмотрят законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду, 28 февраля, во втором чтении планируют рассмотреть законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена.

Депутаты в среду рассмотрят законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена

Вопрос стоит в повестке дня, опубликованной на сайте украинского парламента. Согласно сообщению, сегодня народные депутаты также рассмотрят вопросы молодежной политики и спорта.

В частности, парламент должен внести изменения в некоторые законы относительно порядка выезда ребенка за пределы Украины, изменения в законы "О поддержке олимпийского, паралимпийского движения и спорта высших достижений в Украине" и "О физической культуре и спорте", а также обеспечение гарантий повышения спортивного мастерства молодежи.

Кроме того, Рада рассмотрит изменения в Уголовный кодекс относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог".За указанный документ отдали свои голоса 233 народных депутатов.


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