Законопроект об антикоррупционном суде Рада рассмотрит в четверг, - Парубий

Верховная Рада Украины может проголосовать проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда в первом чтении уже на этой пленарной неделе.
На данный момент перед парламентом стоит задача как можно быстрее принять решение по антикоррупционному суду. Уже во вторник первым вопросом будет формирование повестки на эту сессию и среди других вопросов будет стоять создание антикоррупционного суда.
Об этом в понедельник внчером, 26 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель парламента Андрей Парубий. Он также заверил, что внесение этого вопроса в повестку дня сессии даст возможность внести законопроект на рассмотрение профильного комитета. Если мы в среду получим решение комитета, то у нас появится возможность даже в четверг поставить законопроект об антикоррупционном суде на рассмотрение и проголосовать в первом чтении, - пояснил он, отметив, что в парламенте состоится большая дискуссия по рекомендациям Венецианской комиссии.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта об антикоррупционном суде уже в ближайшее время.
Как сообщал УРА-Информ, ранее Парубий пообещал внести закон в повестку дня.