Законопроект об антикоррупционном суде Рада рассмотрит в четверг, - Парубий

На данный момент перед парламентом стоит задача как можно быстрее принять решение по антикоррупционному суду. Уже во вторник первым вопросом будет формирование повестки на эту сессию и среди других вопросов будет стоять создание антикоррупционного суда.

Об этом в понедельник внчером, 26 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель парламента Андрей Парубий. Он также заверил, что внесение этого вопроса в повестку дня сессии даст возможность внести законопроект на рассмотрение профильного комитета. Если мы в среду получим решение комитета, то у нас появится возможность даже в четверг поставить законопроект об антикоррупционном суде на рассмотрение и проголосовать в первом чтении, - пояснил он, отметив, что в парламенте состоится большая дискуссия по рекомендациям Венецианской комиссии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на принятие Верховной Радой законопроекта об антикоррупционном суде уже в ближайшее время.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Парубий пообещал внести закон в повестку дня.