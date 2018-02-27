14:54 27.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Таиланд договорились о совместной правовой помощи

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о сотрудничестве страны с правоохранительной системой Таиланда при осуществлении и расследовании уголовных дел, особенно в части конфискации полученных преступным путем доходов.

Украина и Таиланд договорились о совместной правовой помощи

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Отмечается, что соответствующий документ под названием "закон о ратификации договора между Украиной и Королевством Таиланд о взаимной правовой помощи по уголовным делам" был принят Верховной Радой 8 февраля 2018 года.

Ранее уже была похожая договоренность между Киевом и Бангкоком о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который был утвержден 5 июня 2017.

Так, согласно новому правовому механизму совместной работы судов и других компетентных органов, будут осуществляется общие расследования различных уголовных дел, а приоритетным будет рассекречивание коррупционных схем.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Главной темой для разговора стала готовящаяся миротворческая миссия, которая до конца года может быть развернута на Донбассе.


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