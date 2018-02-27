Россия больше не сможет завоевать новые территории, – Волкер - ФОТО

Соответствующее заявление Курт Волкер сделал во время панельной дискуссии в Центре национальных интересов США, об этом он написал на своей странице соцсети в Twitter.

Как утверждает американский дипломат, в борьбе против захвата земель США будет тесно содействовать через укрепление оборонной способности Украины.

При этом, Волкер добавил, что американское правительство разочаровано Россией из-за отсутствия прогресса в обеспечении мира и реализации "минских соглашений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол США в Украине Мария Йованович заявила, что санкции США против России будут сохраняться до тех пор, пока Крым не возвратится под суверенитет Украины.