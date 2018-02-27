Россия больше не сможет завоевать новые территории, – Волкер - ФОТО

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты проделают всю необходимую работу, для того, чтобы Россия не смогла осуществить дальнейших территориальных завоеваний.
Соответствующее заявление Курт Волкер сделал во время панельной дискуссии в Центре национальных интересов США, об этом он написал на своей странице соцсети в Twitter.
Как утверждает американский дипломат, в борьбе против захвата земель США будет тесно содействовать через укрепление оборонной способности Украины.
При этом, Волкер добавил, что американское правительство разочаровано Россией из-за отсутствия прогресса в обеспечении мира и реализации "минских соглашений.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол США в Украине Мария Йованович заявила, что санкции США против России будут сохраняться до тех пор, пока Крым не возвратится под суверенитет Украины.