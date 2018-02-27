Рада предлагает увольнять военных за отсутствие на посту

Отмечается, что положительно за соответствующее решение проголосовали 247 нардепов.

За основу законопроекта о внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования вопросов прохождения военной службы с целью обеспечения полноценного функционирования ВСУ.

Законопроект предлагает предусмотреть возможность увольнения с военной службы и исключения из списков личного состава ВСУ военнослужащих, которые отсутствуют по месту службы без уважительных причин более двух месяцев.

Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 8, 10-1, 15 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", в статью 9 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", а также в статью 26 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду. При этом глава правительства пояснил, что намерен бороться за принятие конкретных решений.