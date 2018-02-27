13:31 27.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада предлагает увольнять военных за отсутствие на посту

Верховная рада Украины предлагает увольнять военных за отсутствие по месту службы без уважительных причин более двух месяцев. Об этом сообщается на сайте парламента.

Рада предлагает увольнять военных за отсутствие на посту

Отмечается, что положительно за соответствующее решение проголосовали 247 нардепов.

За основу законопроекта о внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования вопросов прохождения военной службы с целью обеспечения полноценного функционирования ВСУ.

Законопроект предлагает предусмотреть возможность увольнения с военной службы и исключения из списков личного состава ВСУ военнослужащих, которые отсутствуют по месту службы без уважительных причин более двух месяцев.

Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 8, 10-1, 15 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", в статью 9 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", а также в статью 26 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду. При этом глава правительства пояснил, что намерен бороться за принятие конкретных решений.


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