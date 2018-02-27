Порошенко в среду проведет пресс-конференцию на тему "Вызовы - 2018"

Конференция назначена на три часа дня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте главы государства. Согласно сообщению пресс-конференция Порошенко состоится в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".

Напомним, предыдущую пресс-конференцию глава государства провел в мае 2017 года. Тогда встреча Порошенко с журналистами длилась два часа, президент, в частности, затронул темы введения безвизового режима, заявил о безальтернативности минских соглашений, также глава государства говорил о привлечении США к нормандскому формату и предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко заявил, что Украина должна укрепить свою обороноспособность. Кроме того, по словам главы государства, если Украина усилит оборонный потенциал - это увеличит цену российской агрессии в глазах мирового сообщества.