Порошенко обсудил с Лукашенко проведение Первого форума регионов

Главы государств обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений. В частности, речь шла о развитии двустороннего политического диалога и будущих контактов на высшем уровне.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, президенты отметили важность надлежащей подготовки к проведению в нынешнем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси. Тут стороны обсуждали интенсификация торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности может произойти в октябре в Беларуси. Согласно мнению министра иностранных дел республики Беларусь Владимира Макея, страна сегодня представляет собой место, где можно собрать людей из различных конфликтующих регионов, и он убежден, что если встреча состоится на белорусской земле, то это внесет свой вклад в снижение напряженности и конфронтации, которые сегодня присутствуют в регионе.