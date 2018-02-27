Парламент поддержал закон о строительстве дорог по принципу концессии

Отметим, что за указанный документ отдали свои голоса 233 народных депутатов. В законопроекте, в частности, уточняется понятие "концессионные дороги".

Соответствующим законом предусмотрено:

- на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения;

- решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабинет министров Украины;

- Кабинет иинистрив Украины определяет максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, построенным на условиях концессии;

- концессионные платежи зачисляются в Государственный бюджет Украины.

Как утверждает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, автодороги не будут передаваться в концессию. Поскольку, концессионной может быть исключительно новая дорога, которая пролегает параллельно существующей. Вообщем, чтобы пользователи имели право выбирать: ехать по платной дороге или бесплатной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик анонсировал открытие нового пограничного комбинированного - авто и ж/д перехода Мальховице-Нижанковичи на границе с Украиной.