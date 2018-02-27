Минфин США утвердит новые санкции для РФ в ближайшие 30 дней – ФОТО

Такое заявление прозвучало в ходе его выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, передает Bloomberg в Twitter.

По словам Мнучина, санкции очень необходимы для РФ и власти США сделают все, чтобы они были введены в ближайшие 30 дней. При принятии новых санкций будут учитываться уже существующие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", посол США в Украине Мария Йованович заявила, что санкции США против России будут сохраняться до тех пор, пока Крым не возвратится под суверенитет Украины.

По словам посла, Крым является Украиной и санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до того момента, пока Украина не возьмёт под свой контроль Крым.