12:33 27.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман намерен участвовать в следующих парламентских выборах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен принимать участие в ближайших выборах в Верховную Раду.

Гройсман намерен участвовать в следующих парламентских выборах

Об этом глава правительства заявил во время встречи с региональными журналистами, которая состоялась в Киеве во вторник, 27 февраля. При этом глава правительства пояснил, что намерен бороться за принятие конкретных решений.

В частности, он отметил необходимость решения вопроса новой избирательной системы. Этот вопрос, по его словам, необходимо решить до выборов.

Парламент в первом чтении принял неплохой закон, который может быть доработан ко второму чтению, - чтобы это были открытые партийные списки, - напомнил Гройсман.

Напомним, осенью 2014 года Владимир Гройсман попал в парламент по списку "Блока Петра Порошенко". Позже был избран спикером парламента, а в апреле 2016 года возглавил правительство.

Как сообщал УРА-Информ, спикер Рады Андрей Парубий заявил, что досрочных выборов в парламент не будет.

Вместе с тем очередные выборы в парламент Украины должны пройти в 2019 году.


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