20:32 27.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гонтарева заявила, что готова отчитаться перед Радой

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева готова отчитаться в Верховной Раде.

Гонтарева заявила, что готова отчитаться перед Радой

Она придет в парламент 1 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, опубликованном во вторник, 27 февраля, в Facebook.

Согласно сообщению, в ответ на запросы журналистов пресс-служба Национального банка сообщает, что Гонтарева в очередной раз подтвердила свою готовность отчитываться перед украинским парламентом.

В свою очередь, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий подтвердил, что 1 марта парламент заслушает отчет главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

По словам Парубия парламент должен заслушать отчет действующего председателя правления регулятора перед тем, как рассмотреть кандидатуру нового, согласно действующему законодательству. Это предусмотрено действующим законодательством, конечно, предусмотрен и отчет, и назначение, - заявил Парубий.


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