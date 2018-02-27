Досрочные выборы парализует страну на год, - Парубий

Такая идея в период вооруженной агрессии является вредной. Такое мнение в понедельник, 26 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов высказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

При этом глава парламента напомнил, что перед депутатами стоит задача как можно быстрее принять решение про Антикоррупционный суд, принять масштабный закон о национальной безопасности и обороне, который крайне важен как для эффективной организации сектора безопасности, так же и для вступления Украины в НАТО.

Есть целый блок вопросов необходимых для евроинтеграции, перед ВР и страной стоит задача провести очень важные кадровые изменения, касающиеся и руководителя НБУ, и ЦИК, - пояснил Парубий, напомнив, что ни одна реформа в Украине не может пройти без парламента и только благодаря принятым им решением могут происходить изменения в стране.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины может проголосовать проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда в первом чтении уже на этой пленарной неделе. На данный момент перед парламентом стоит задача как можно быстрее принять решение по антикоррупционному суду. Уже во вторник первым вопросом будет формирование повестки на эту сессию и среди других вопросов будет стоять создание антикоррупционного суда.