13:32 26.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Законопроект об антикоррупционном суде могут внести в повестку дня текущей сессии, - Парубий

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия сможет начать рассмотрение проекта закона о Высшем антикоррупционном суде после того, как он будет включен в повестку дня текущей сессии парламента.

Законопроект об антикоррупционном суде могут внести в повестку дня текущей сессии, - Парубий

Об этом в понедельник, 26 февраля, на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил спикер парламента Андрей Парубий. Он также отметил, что в предложениях к повестке дня сессии является важным законопроект об антикоррупционном суде, и для того, чтобы комитет мог перейти к его рассмотрению, очень важно, чтобы мы смогли включить законопроект в повестку дня, - заявил Парубий.

Он также отметил, что этот вопрос имеет не только большой общественный резонанс, но и большое значение для отношений с международными партнерами.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на принятие закона об антикоррупционном суде в ближайшее время.

Как сообщал УРА-Информ, 20 февраля, во время конференции по вопросам реформ в Украине председатель парламента Андрей сообщил, что законопроект об антикоррупционном суде Верховная Рада Украины может рассмотреть уже на следующей неделе. Он будет первым в повестке дня следующей пленарной неделе, - пообещал он.

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