13:33 26.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ВР подготовила проект постановления о политзаключенных Кремля

Сегодня, 26 февраля, Верховная рада Украины подготовила проект постановления, в котором перечислены все украинцы-политзаключеннные Кремля.

ВР подготовила проект постановления о политзаключенных Кремля

Соответствующие заявление сделала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенкона международном форуме "Захваченный полуостров: четыре года сопротивления".

Отметим, что сейчас Геращенко очень надеттся, что на этой неделе нардепы проголосуют з ауказанное постановление, в котором перечислим всех политзаключенных Кремля. В частности, крымских татар и украинцев, с требованием немедленного их освобождения.

Вместе с тем она ожидает что проект постановления подпишут все политические фракции украинского парламента.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вооруженные формирования самопровозглашенной Южной Осетии вошли в состав армии России. Соответствующий закон во вторник, 6 февраля, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

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