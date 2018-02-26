14:46 26.02.2018 | Политика | Новости
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В Польше находиться более двух млн украинцев

Министр по вопросам гуманитарной помощи Беата Кемпа заявила, что в Польше могут находиться до двух миллионов украинцев. Об этом передает "Польское радио".

В Польше находиться более двух млн украинцев

По словам министра, Варшава полностью контролирует ситуацию на границе с Украиной, поэтому сознательно принимает украинцев.

Согласно подсчетам, многие из украинцев могут быть на территории Польши из-за конфликта в Украине. Именно этот аргумент, Кемпа хочет представить Европейской комиссии.

Также она добавила, что для урегулирования польско-украинских отношений необходим диалог, который бы основывался на исторической правде. Кроме того, Польша принимая беженцев из Украины, помогает большему количеству людей, чем ей хочет навязать Евросоюз. По ее словам, Варшава не рассматривает возможности приема беженцев из Сирии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Польша замораживать закон об Институте национальной памяти не будет. Министерство юстигии спраны опровергло, ранее появившуюся информацию.

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