В Британии продолжают поддерживать территориальную целостность Украины

Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что соответствующие заявление она сделала по случаю 4-й годовщины незаконной аннексии полуострова Крыма. Так, во время выступление председателя Меджлиса Рефата Чубарова стало ясно, что Великобритания продолжает стоять на позиции полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины

"КрымЭтоУкраина", - говорится в сообщении.

Ксати, Чубаров выступил на международном форуме в Киеве на тему "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол США в Украине Мария Йованович заявила, что санкции США против России будут сохраняться до тех пор, пок Крым не возвратится под суверенитет Украины.