Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Украины завершила миссию непостоянного члена Совета безопасности и сегодня начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека.

При этом глава государства отметил на своей страничке в социальной сети, что приоритетом Украины в Совете ООН по правам человека будут "защита прав человека по всему миру, в том числе во временно оккупированном Крыму и на Донбассе".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина избрана в состав Совета Организации объединенных наций по правам человека. Как минимум до 2020 года Украины будет ее членом. В понедельник, 16 октября, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН за членство Украины отдали свои голоса 177 представителя Организации.