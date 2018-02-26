14:29 26.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100187370:nastya

Стало известно, когда Рада назначит новых членов ЦИК и Счетной палаты

Верховная Рада Украины сможет рассмотреть вопрос о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии после завершения спецпроверки кандидатов.

Стало известно, когда Рада назначит новых членов ЦИК и Счетной палаты

Об этом сегодня, 26 февраля, на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель ВРУ Андрей Парубий.

Как утверждает председатель ВРУ, спецпроверка должна завершиться до начала следующей пленарной недели. Уже на следующей неделе будет рассмотрено новых членов ЦИК.

Отмечается, среди прерогатив парламента - назначение новых членов Счетной палаты. Однако соответствующий вопрос должен быть вынесен в сессионный зал парламента, когда будет достаточное количество голосов поддержки.

Парубий призвал фракции провести политические консультации относительно кандидатур в Счетную палату для того, чтобы ВР могла как можно быстрее выйти на принятие решения.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", назначение нового главы Национального банка Украины станет ключевым кадровым вопросом Верховной Рады Украины на текущей пленарной неделе.

Поделиться
Читайте также:
 
Марш памяти Бориса Немцова: российская оппозиция демонстрирует единство На границе с Беларусью за взятки задержали всю смену таможенников Во Львове ребенок съехал с горки прямо под колеса авто В Одессе из-за непогоды отменили занятия в школах и садиках
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив