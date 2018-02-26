12:41 26.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Санкции против РФ будут действовать, пока Крым не будет украинским, - Йованович

Посол США в Украине Мария Йованович заявила, что санкции США против России будут сохраняться до тех пор, пока Крым не возвратится под суверенитет Украины. Об этом передает Интерфакс-Украина.

Санкции против РФ будут действовать, пока Крым не будет украинским, - Йованович

По словам посла, Крым является Украиной и санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до того момента, пока Украина не возьмёт под свой контроль Крым.

Также она подчеркнула, что вопрос деоккупации Крыма остается в повестке дня США и международных организаций, в том числе ООН.

Правительство США не признавали и не признают временную оккупацию Крыма, в то же время санкции останутся пока россияне не покинут полуостров.

Йованович добавила, что США продолжат работать с Украиной, также и с другими международными партнерами и территориальная целостность Украины будет восстановлена.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Министерство финансов Соединенных Штатов Америки готово ввести против России новую порцию санкций и ограничений. По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, подобные меры также одобряет и президентская администрация и Конгресс.

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