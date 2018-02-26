18:59 26.02.2018 | Политика | Новости
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Назарбаев обязал правительство и парламент перейти на казахский язык

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступает за использование казахского языка в качестве основного в работе местного правительства и парламента.

Назарбаев обязал правительство и парламент перейти на казахский язык

Такое заявление он сделал во время встречи с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, передает пресс-служба президента Казахстана.

По словам главы Казахстана, процесс перехода на латиницу является исторически важным для народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка.

Назарбаев утверждает, что деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода.

Он также поручил изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", городской совет Черновцов обязал продавцов во всех сферах обслуживания использовать украинский язык. Соответствующий проект решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой политике в городе Черновцы" приняли депутаты городского совета во время внеочередной сесси.

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