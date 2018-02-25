В Пекине раскритиковали новый санкционный Вашингтона

МИД КНР недовольно тем, что в расширенный санкционный список попали юридические лица из Поднебесной, Тайвани, Гонгконга и Сингапура и просят Вашингтон тщательней пересмотреть опубликованный ранее документ.

В новом перечне оказались морские перевозчики и компании, которые помогают перевозить товары и сырье в страну в обход международных санкций.

Министр иностранных дел Китая уверен, что США "идет неверным путем" постоянно усиливая напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предостерегают от одностороннего принятия подобных решений.

Пекин как и раньше будет придерживаться санкций в полном объеме, однако страна не допустит ущемлений прав национальных корпораций и компаний, особенно, если это будет угрожать экономическому суверенитету государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 24 февраля Соединенные Штаты Америки опубликовали список новых запретов на торговлю с Северной Кореей.