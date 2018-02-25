Украина, Молдова и Грузия подпишут новое евроинтеграционное соглашение

В Молдове готовятся к проведению конференции "Республика Молдова, Грузия и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности".

Главными темами для трехстороннего обсуждения станут вопросы энергеческой и пограничной безопасности, усиления обороноспособности государств, а также углубления сотрудничества со странами ЕС.

Кроме того, участники конференции представят возможные варианты решение территориальных кризисов для дальнейшего согласования стран по урегулированию конфликтов.

По словам спикера парламента Молдовы Андриана Канду, важным для Молдовы является вопрос модернизации энергетической инфраструктуры вместе с Киевом и Тбилиси, где важную составляющую составляют инвестиционные вложения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мюнхене завершилась конференция по безопасности.