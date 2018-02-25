10:55 25.02.2018 | Политика | Новости
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Трамп был в бешенстве, когда увидел опубликованный документ демократов по "делу России"

Американский президент Дональд Трамп считает, что обнародованный демократами из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США меморандум подрывает все основы критического мышления. 

Трамп был в бешенстве, когда увидел опубликованный документ демократов по

Свой гнев он выложил на своей странице в Twitter.

Президент уверен, что опубликованный документ в очередной раз подтверждает его правоту о незаконности действий и злоупотреблениях, связанных с надзором со стороны правительства.Трамп назвал публикацию "политическим и юридически провалом года".

"Это просто подтверждает все ужасные вещи, которые были сделаны. Это незаконно!", - подытожил американский лидер.

Напомним, что в документе содержиться информация о том, что якобы в американском правительстве работает много российских "агентов влияния", из-за чего ФБР запросили у Минюста вести круглосуточную слежку за членами правящего кабинета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп продлил действие документа, который позволяет американским спецслужбам шпионить за иностранцами.

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