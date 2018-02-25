Трамп был в бешенстве, когда увидел опубликованный документ демократов по "делу России"

Свой гнев он выложил на своей странице в Twitter.

Президент уверен, что опубликованный документ в очередной раз подтверждает его правоту о незаконности действий и злоупотреблениях, связанных с надзором со стороны правительства.Трамп назвал публикацию "политическим и юридически провалом года".

"Это просто подтверждает все ужасные вещи, которые были сделаны. Это незаконно!", - подытожил американский лидер.

Напомним, что в документе содержиться информация о том, что якобы в американском правительстве работает много российских "агентов влияния", из-за чего ФБР запросили у Минюста вести круглосуточную слежку за членами правящего кабинета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп продлил действие документа, который позволяет американским спецслужбам шпионить за иностранцами.