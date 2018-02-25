16:39 25.02.2018 | Политика | Новости
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Пхеньян готов "протянуть" руку Вашингтон и начать диалог

Руководство Южной Корее заявило, что КДНР сделает все возможное, чтобы начать переговоры с США по поводу деэскалации конфликта на полуострове. Об этом передает ВВС.

Пхеньян готов

Во время церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 у президента страны Мун Джея был небольшой люфт, когда он смог с глазу на глаз переговорить с северокорейским генералом Ким Юнхолом. Военный подтвердил желание чучхе срочно начать переговоры и перейти к снятию санкций с северокорейского государства. 

Примечательно, что на церемонии закрытия присутствовала дочь Дональда Трампа Иванка Трамп, однако американские представители исключили возможность встречи делегации КНДР с ней. 

Слова премьер-министра Южной Кореи и президента страны абсолютно не подтверждают реальные действия и риторику правительства Ким Чен Ына, который несколько часов назад агрессивно высказался по поводу новых санкций против КНДР. Вашингтон всегда держит свои каналы связи открытими и в Пхеньяне это знают.

Как сообщалось в "УРА-Информ", КНДР продолжает обходить санкции с помощью нелегальных морских перевозок.

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