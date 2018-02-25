Во время церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 у президента страны Мун Джея был небольшой люфт, когда он смог с глазу на глаз переговорить с северокорейским генералом Ким Юнхолом. Военный подтвердил желание чучхе срочно начать переговоры и перейти к снятию санкций с северокорейского государства.

Примечательно, что на церемонии закрытия присутствовала дочь Дональда Трампа Иванка Трамп, однако американские представители исключили возможность встречи делегации КНДР с ней.

Слова премьер-министра Южной Кореи и президента страны абсолютно не подтверждают реальные действия и риторику правительства Ким Чен Ына, который несколько часов назад агрессивно высказался по поводу новых санкций против КНДР. Вашингтон всегда держит свои каналы связи открытими и в Пхеньяне это знают.

Как сообщалось в "УРА-Информ", КНДР продолжает обходить санкции с помощью нелегальных морских перевозок.