Меркель обнародовала список министров коалиционного правительства

Список в воскресенье, 25 февраля, публиковал Bild. При этом пока это предварительный список.

Таким образом, по информации СМИ, в новом составе правительства Меркель предложила оставить в должности министра обороны Урсулу фон дер Ляйен. Пост министра экономики займет Петер Альтмайер, ныне исполняющий обязанности главы Минфина.

Меркель также назвала кандидатов на пост министра образования, министра сельского хозяйства и интеграции.

Напомним, правительственная коалиция состоит из трех партий: блока ХДС/ХСС, а также Социал-демократической партии. СДП планирует представить свой перечень из шести министров 4 марта.

Как сообщал УРА-Информ, в Германии представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза согласовали коалиционное соглашение.