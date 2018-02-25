Дуда заверил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами

В воскресенье, 25 февраля, на территории бывшего села Гута Пеняцкая в Львовской области польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944 года. Во время церемонии государственный секретарь канцелярии Дуды Адам Квятковский зачитал обращение президента, в котором говорилось о "геноциде против поляков", осуществленным украинцами в Гуте Пеняцкой.

Как сообщает Niezalezna, президент Польши отметил, что преступление геноцида, совершенное здесь полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали". При этом Дуда подчеркнул, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует "строить на основе истины, а не лжи или отрицании".

Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы стать сильными и безопасными. Поэтому нам нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года, - отметил президент, добавив, что ничего подобное не должно происходить снова, а отношения двух стран должны быть основаны на прочном фундаменте и взаимном доверии.

Напомним, в среду вечером, 14 февраля, были опубликованы в официальном журнале законов Республики Польша, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой, изменения в закон об Институте национальной памяти. Он предусматривает наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии". Согласно документу, закон вступает в силу через 14 дней со дня опубликования, за исключением двух статей, которые вступают в силу через три месяца со дня опубликования.

Как сообщал УРА-Информ, в субботу израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон.

В сообщении также сказано, что на днях польская делегация прибудет в Израиль. Представитель Министерства юстиции опровергает эту информацию. Ян Кантака сообщил, что в Польше каждый принятый парламентом и подписанный президентом закон является обязательным к исполнению.

Обновленный закон о ИНП вступает в силу в четверг, а Конституционный суд Польши приступит к рассмотрению обновленного закона о Институт национальной памяти не ранее, чем через два месяца, - подчеркнули журналисты.