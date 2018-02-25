Борис Джонсон раскрыл детали захвата Крымского полуострова в 2014 году

Министр написал целую статью, посвященную четвертой годовщине оккупации украинских территорий Российской Федерации. Джонсон пишет, что аннексировать Крым принимало решение высшее российское руководство.

Сам же Путин был инициатором одобрения дальнейших действий российской армии и ФСБ. В пропагандистском фильме президент РФ лично говорил, что решил "помочь крымскому народу" еще за три недели до проведения, так называемого "референдума", который проходил под дулом российских автоматов.

Россия сделал все, чтобы нарушить все основы международного права, а сам Путин лично продолжил раздувать пламя конфликта, введя войска на востоке Украины. Мировое сообщество не может и не будет терпеть подобных действий, санкции будут расширять до тех пор, пока Москва не оставит Крым.

"Мы никогда не должны забывать об ужасных последствиях той встречи поздно ночью в Кремле", - в эпилоге к своей работе пишет Джонсон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили информацию о положении российской военной техники на востоке Украины.