Украина будет придерживаться Минских соглашений в любом случае, - МИД

В официальном уведомлении говорится, что официальный Киев не будет отказываться выпонять договоренности, принятые в Минске. На востоке страны уже четвертый год продолжается война, однако Россия так и не выполнила ни один пункт Минских соглашений, особенно это касается положения об отводе тяжелого вооружения и российской бронетехники.

Руководство Кремля в очередной раз раскритиковало подобное заявления Киева отметив, что принятие законо "О реинтеграции Донбасса" в очередной раз доказывает агрессивную позицию Украины в отношении внутреннего конфликта и играет на руку политическим силам, которые получают выгоду от войны на востоке.

"Украина хочет мира, а РФ хочет войны", - резюмирует спикер украинского МИДа Марьяна Беца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что на востоке Украины появление контингента "голубых шлемов" маловероятно.