Стало известно, когда США перенесут свое консульство в Иерусалим

Сообщается, что открытие посольства будет совпадать с празднованием 70-летия независимости страны. Сотрудники посольства будут работать в современном здании и комфортных офисах.

Первоначально команда посла будет состоять из небольшого штата сотрудников, которые будут проводить несколько операций - выдача визовых документов и расширенные промежуточные дипломатические дела. Однако Вашингтон проводит поиск нового места для постоянной работы послов с большим штатом и широкими полномочиями на местах.

Посол Израиля при Организации Объединенных Наций Дэнни Данон утверждает, что будет делать все возможное, чтобы американские диппредставители чувствовали себя в Израиле "как дома".

"Мы очень рады этому историческому шагу и с нетерпением ждем майского открытия", - говорится в официальном уведомлении Госдепа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее действующий президент США Дональд Трамп готовится провести рабочую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.