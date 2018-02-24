12:19 24.02.2018 | Политика | Новости
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Стало известно, когда США перенесут свое консульство в Иерусалим

Соединенные Штаты Америки в середине мая будут открывать первое американское посольство в Иерусалиме. Об этом передает пресс-служба Государственного департамента США.

Стало известно, когда США перенесут свое консульство в Иерусалим

Сообщается, что открытие посольства будет совпадать с празднованием 70-летия независимости страны. Сотрудники посольства будут работать в современном здании и комфортных офисах. 

Первоначально команда посла будет состоять из небольшого штата сотрудников, которые будут проводить несколько операций - выдача визовых документов и расширенные промежуточные дипломатические дела. Однако Вашингтон проводит поиск нового места для постоянной работы послов с большим штатом и широкими полномочиями на местах.

Посол Израиля при Организации Объединенных Наций Дэнни Данон утверждает, что будет делать все возможное, чтобы американские диппредставители чувствовали себя в Израиле "как дома".

"Мы очень рады этому историческому шагу и с нетерпением ждем майского открытия", - говорится в официальном уведомлении Госдепа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее действующий президент США Дональд Трамп готовится провести рабочую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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