США готовят секретный пакет санкций против России

По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, подобные меры также одобряет и президентская администрация и Конгресс. Такие меры политическое руководство США решило принять в связи с внушительной доказательной базой о вмешательстве Кремля в ход американских выборов.

Казначейство США считает, что аргументы и факты спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве Российской Федерации во время избирательной кампании Дональла Трампа и Хиллари Клинтон являются вполне реальным стимулом для внедрения новых санкций.

Отдельная порция санкций также будет наложена против тех компаний, которые подозреваются в организации кибератаки на США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты Америки опубликовали список новых запретов на торговлю с Северной Кореей.