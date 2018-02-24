08:00 24.02.2018 | Политика | Новости
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США готовят секретный пакет санкций против России

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки готово ввести против России новую порцию санкций и ограничений. Об этом передает Bloomberg.

США готовят секретный пакет санкций против России

По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, подобные меры также одобряет и президентская администрация и Конгресс. Такие меры политическое руководство США решило принять в связи с внушительной доказательной базой о вмешательстве Кремля в ход американских выборов.

Казначейство США считает, что аргументы и факты спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве Российской Федерации во время избирательной кампании Дональла Трампа и Хиллари Клинтон являются вполне реальным стимулом для внедрения новых санкций.

Отдельная порция санкций также будет наложена против тех компаний, которые подозреваются в организации кибератаки на США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Соединенные Штаты Америки опубликовали список новых запретов на торговлю с Северной Кореей.

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