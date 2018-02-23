18:34 23.02.2018 | Политика | Новости
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В Польше заявили, что возможно изменение поправок в закон об ИНП

Вице-спикер Сейма Польши Ришард Терлецкий заверил, что к закону об институте национальной памяти необходимо применить большую умеренность. 

В Польше заявили, что возможно изменение поправок в закон об ИНП

Об этом председатель клуба правящей партии Право и справедливость заявил в эфире одного из телеканалов. Согласно словам Терлецкого, изменение закона об ИНП было правильным, поскольку до сих пор польское государство не имело инструментов для преследования подобных преступлений. Онако в настоящее время власти Польши получат определенный инструмент, теоретическую возможность, преследования лиц, которые врут про польскую историю.

В связи с этим вице-спекер Сейма Польши считает, что в деле украинской части закона возможно определенное уточнение. 

"Закон пролежал год в ящиках именно в связи с расширением категорий, добавлением слов, увеличением юридической путаницы. Казалось, что в конце этого пролеживания документ не будет очень чувствительными, хотя эта украинская часть для украинцев является тяжелой", - отметил Терлецкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Оппозиционная партия "Гражданская платформа" Польши готовит поправки к закону о Институте национальной памяти.

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