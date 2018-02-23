20:22 23.02.2018 | Политика | Новости
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США ввели новые санкции против КНДР

Соединенные Штаты Америки опубликовали список новых запретов на торговлю с Северной Кореей. Об этом передает сайт Министерства финансов  США.

США ввели новые санкции против КНДР

В новом перечне оказались морские перевозчики и компании, которые помогают перевозить товары и сырье в страну в обход международных санкций. На данный момент в списке появились 27 судоходных и транспортных компаний, 28 кораблей из разных стран и одно физическое лицо.

Примечательно, что основу списка составляют морские компании из Китая, Сингапура, Панамы, Тайваня. Ограничения также будут касаться и частных перевозчиков, которые в обход запретов готовы на "кустарном" уровне оказывать услуги в пользу Пхеньяна.

"Судоходство является основным средством, с помощью которого КНДР обходит санкции", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", администрация президента США Дональда Трампа хочет ввести новые санкции в отношении России, из-за вмешательства в американские выборы и прошлогоднюю кибератаку.

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