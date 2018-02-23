Президент считает приоритетами Украины переход на стандарты ЕС и НАТО, - Ирина Луценко

Об этом в пятницу, 23 февраля, во время конференции, посвященной итогам имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2017 год, заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

Она также отметила, что президент будет настаивать на включении законопроекта об Антикоррупционном суде в повестку дня на этой планерной неделе и на скорейшем голосовании закона.

При этом Луценко уточнила, что в парламенте уже создана рабочая группа, где рассматриваются и изучаются рекомендации не только Венецианской комиссии, Всемирного банка и МВФ, но и рекомендации Венецианской комиссии 2012 года, рекомендации и выводы европейских судов 2008 года.

Все эти документы изучаются в депутатском корпусе, чтобы при подготовке ко второму чтению этот законопроект вычистить, чтобы он соответствовал европейским стандартам и нормам, - пояснил политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий заверил, что законопроект об антикоррупционном суде Верховная Рада Украины может рассмотреть уже на следующей неделе.