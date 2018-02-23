20:55 23.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко встретился с иностранными послами - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты с рук дипломатических представителей Чили, Гватемалы и Мавритании. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Порошенко встретился с иностранными послами - ФОТО

Украинский гарант заверил послов, что 2018 год станет для стран - годом улучшения и углубления экономического сотрудничества.

Грамоты Порошенко принял с рук послов Республики Гватемала - Хосе Франсиско Кали Тсая, Республики Чили - Хулио Браво, Исламской Республики Мавритания - Мухаммеда Махмуда Брахим Хлиля.

Особое внимание президент уделил важности диалога Украины на международном уровне с разными континентами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Албании проявило заинтересованность в развитии контактов с Украиной в вопросах экономики и торговли.

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