Мингарелли высказался о реформах в Украине

Соответствующие сведения представитель ЕС сделал во время конференции "Итоги имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом по 2017 год и дальнейшие планы" в Киеве, 23 февраля.

Отметим, что Мингарелли не стал перечислять список реформ, которые были внедрены в очень трудных условиях для украинского государства. Тем не менее он заверил, что реформы не только существуют, но и работают.

"Если вы этого не видите – вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения. Если вы сомневаетесь, скажите мне, и я вам выскажу весь список чрезвычайных амбициозных реформ, которые были начаты", - подчеркнул посол.

При этом успешными изменениями в Украине Мингарелли назвал прогресс в сферах энергоэффективности, цифровых технологий и окружающей среды. Однако посол добавил, что есть несколько сфер, на которых нужно сосредоточить большее внимание.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители Европейского союза призывают украинское государство завершит реформу в сфере аудита и как можно скорее ввести в действие принятый закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности".