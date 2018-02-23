Маловероятно, что миротворцы появятся на Донбассе, - Кравчук

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что на востоке Украины появление контингента "голубых шлемов" маловероятно. Об этом он заявил на IV Балтийско-Черноморскому форуме.
По его словам, введению миротворцев на украинские земли будут мешать россияне, а точнее российское руководство. Москва неоднократно заявляла, что будет поддерживать инициативу введения миротворцев, но ее риторика, как известно, часто отличается от реальных действий.
Кравчук сомневается в том, что Кремль позволит вообще какому-либо иностранному контингенту ступить на украинские земли, иначе тогда "миф" о гражданской войне на Украине, о которой российская пропаганда пытается внушить своим гражданам, просто развалиться. Рисковать авторитетом Путин точно не будет.
"Если нам миротворцы не помогут, окончательно, то хотя бы проложат путь к дальнейшим шагам, которые нужно сделать", - резюмирует украинский экс-президент.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Польша настаивает на введении миротворцев на Донбасс.