21:55 23.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Маловероятно, что миротворцы появятся на Донбассе, - Кравчук

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что на востоке Украины появление контингента "голубых шлемов" маловероятно. Об этом он заявил на IV Балтийско-Черноморскому форуме.

Маловероятно, что миротворцы появятся на Донбассе, - Кравчук

По его словам, введению миротворцев на украинские земли будут мешать россияне, а точнее российское руководство. Москва неоднократно заявляла, что будет поддерживать инициативу введения миротворцев, но ее риторика, как известно, часто отличается от реальных действий.

Кравчук сомневается в том, что Кремль позволит вообще какому-либо иностранному контингенту ступить на украинские земли, иначе тогда "миф" о гражданской войне на Украине, о которой российская пропаганда пытается внушить своим гражданам, просто развалиться. Рисковать авторитетом Путин точно не будет.

"Если нам миротворцы не помогут, окончательно, то хотя бы проложат путь к дальнейшим шагам, которые нужно сделать", - резюмирует украинский экс-президент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Польша настаивает на введении миротворцев на Донбасс.

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